ULTIM’ORA – De Laurentiis sotto scorta: decisione della Prefettura, i motivi (Di venerdì 14 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis è stato posto sotto scorta. Le tensioni nell’ambiente partenopeo con l’ormai famosa protesta per i mancati permessi di portare allo Stadio Maradona striscioni e bandiere ha portato al prinicipio di rottura nei rapporti tra le parti. Nella giornata di domani, però, potrebbe essereci un incontro distensivo per riappacificarsi e restare fianco a fianco nell’ultima, determinante, parte di stagione. De Laurentiis De Laurentiis sotto scorta: tensione con gli ultras Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, sarà sotto scorta. La tutela delle forze dell’ordine partirà sin da subito ed è stata decisa dalla Prefettura di Napoli. A comunicarlo è ANSA che specifica i ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Aurelio Deè stato posto. Le tensioni nell’ambiente partenopeo con l’ormai famosa protesta per i mancati permessi di portare allo Stadio Maradona striscioni e bandiere ha portato al prinicipio di rottura nei rapporti tra le parti. Nella giornata di domani, però, potrebbe essereci un incontro distensivo per riappacificarsi e restare fianco a fianco nell’ultima, determinante, parte di stagione. DeDe: tensione con gli ultras Aurelio De, patron del Napoli, sarà. La tutela delle forze dell’ordine partirà sin da subito ed è stata decisa dalladi Napoli. A comunicarlo è ANSA che specifica i ...

