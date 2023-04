Ultime Notizie – Valanga in Val di Rhemes, individuati i 3 dispersi (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono stati individuati ma non ancora recuperati i tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una Valanga in Val di Rhemes, in Valle D’Aosta, travolti ieri da una Valanga a circa 3000 metri di quota. Una quarta persona, una guida alpina, era riuscita a liberarsi e a dare l’allarme. I dispersi sono tre allievi di un corso delle Guide Alpine. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono statima non ancora recuperati i tre scialpinistida ieri sotto unain Val di, in Valle D’Aosta, travolti ieri da unaa circa 3000 metri di quota. Una quarta persona, una guida alpina, era riuscita a liberarsi e a dare l’allarme. Isono tre allievi di un corso delle Guide Alpine. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

