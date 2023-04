Ultime Notizie – “Usa sue ambasciate a fini di spionaggio”

(Di venerdì 14 aprile 2023) L’intelligence della Norvegia accusa il governo russo di utilizzare le suee i suoi consolati “adi”. “Non c’è motivo di pensare che la Russia abbia escluso la Norvegia dalle sue attività di, come fa in altri Paesi“, ha dichiarato la direttrice del dipartimento di controdel servizio di sicurezza della Norvegia, Inger Hauglann, il giorno dopo la decisione del governo di Oslo di espellere 15 diplomatici russi. Hauglann ha spiegato che i diplomatici russi espulsi stavano “cercando informatori” mentre svolgevano “attività estranee alla diplomazia”, riferisce la rete televisiva locale Nrk. Hauglann ha affermato che adesso la minaccia dellorusso “è diminuita con l’espulsione di questi diplomatici, anche se non del tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev: assurdo che #Mosca presieda il Consiglio di sicurezza #Onu. ?Tutti gli aggiorname… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - PianetaMilan : MERCATO @acmilan E TOP NEWS – Novità sullo Stadio. Riposo per Kjaer #SempreMilan #ACMilan #Milan - BabeufspaDan : @ravel80262268 @ultimenotizie Ma dai retta a Ultime Notizie? Schierato ed illeggibile -

Le forze ucraine stanno affrontando 'problemi significativi con il rifornimento' e si stanno 'sistematicamente ritirando dalle posizioni' che occupavano in precedenza. Lo sostiene l'intelligence Gb. L'...... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Guerra Ucraina Russia, Kiev: raid russi su Sloviansk, 5 morti e 15 feriti. DIRETTA Sky Tg24

Sembra anche assonnato. L'ultima volta che era stato visto in pubblico era stata nell'autunno del 2021, poi si era chiuso in casa. Alcuni dei suoi amici, preoccupati, avevano detto di temere che ...(ANSA) - PARIGI, 14 APR - Il Consiglio costituzionale francese ha dato il via libera alle norme essenziali della riforma delle pensioni, in particolare l'articolo più contestato, quello che aumenta ...