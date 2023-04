Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky prepara controffensiva: “Azioni potenti contro Russia” (Di venerdì 14 aprile 2023) “Le nostre Azioni saranno potenti. Stiamo preparando i nostri uomini. E aspettiamo con impazienza le armi promesse dai nostri partner. Stiamo avvicinando la vittoria il più possibile”. L’Ucraina si prepara alla controffensiva nella guerra con la Russia e il presidente Volodymyr Zelensky rinnova l’ennesimo appello alla coalizione occidentale: Kiev ha bisogno di armi per riconquistare i territori occupati dalle forze di Mosca. L’Ucraina ha chiesto nuovamente i caccia F-16 agli Stati Uniti. Intanto, si appresta a ricevere altri aerei: la Germania ha approvato la richiesta della Polonia di fornire cinque vecchi Mig-29 a Kiev, come ha riferito il ministero tedesco della Difesa. Gli aerei, appartenuti alla Germania ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 14 aprile 2023) “Le nostresaranno. Stiamondo i nostri uomini. E aspettiamo con impazienza le armi promesse dai nostri partner. Stiamo avvicinando la vittoria il più possibile”. L’siallanella guerra con lae il presidente Volodymyrrinnova l’ennesimo appello alla coalizione occidentale: Kiev ha bisogno di armi per riconquistare i territori occupati dalle forze di Mosca. L’ha chiesto nuovamente i caccia F-16 agli Stati Uniti. Intanto, si appresta a ricevere altri aerei: la Germania ha approvato la richiesta della Polonia di fornire cinque vecchi Mig-29 a Kiev, come ha riferito il ministero tedesco della Difesa. Gli aerei, appartenuti alla Germania ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, news. Arrestata talpa del Pentagono, forse oggi in tribunale. LIVE - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Arrestata talpa del Pentagono, forse oggi in tribunale. LIVE -