Ultime Notizie – Ucraina | “forze speciali Russia distrutte” | nuovi documenti dal Pentagono

(Di venerdì 14 aprile 2023) La guerra inha distrutto le, usate dallaper operazioni clandestine, tanto che ci vorrà un decennio per ricostruire questa forza. E’ quanto emerge dariservati del, coinvolti nella fuga di, secondo quanto scrive il Washington Post. Sottoposti a un durissimo addestramento di quattro anni, lesono state creati per portare a termine missioni clandestine ad alto rischio, compreso l’apparente ordine di catturare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’inizio del conflitto. Ma i comandanti militari russi, poco convinti delle capacità delle truppe convenzionali, hanno inviato al fronte anche questa forza di elite, che è stata in gran ...