Ultime Notizie – Twitter e spunta blu | cosa succede il 15 e 20 aprile

(Di venerdì 14 aprile 2023) Via lablu legacy sudal 20, se non sarà effettuato il pagamento. Lo ha annunciato Elon Musk, CEO e proprietario dell’azienda, con un post: “La data finale per la rimozione delle spunte blu è il 20, ha twittato. Ma disi tratta? Lablu legacy è assegnata agli utenti per il loro status di celebrità. Si tratta di account di istituzioni, personalità pubbliche, appartenenti al mondo dello spettacolo o a quello politico, che anche senza essere abbonati aBlue, il piano in abbonamento del social azzurro, hanno il profilo verificato. Dal 20invece, per ottenere il badge di verifica, bisognerà necessariamente pagare l’iscrizione mensile o annuale alla piattaforma, che costa 11 euro al mese o ...