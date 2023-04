Ultime Notizie – Tar di Trento sospende abbattimento dell’orsa Jj4

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar diha sospeso l’Jj4 con un decreto in cui si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Lav e Lac. Il ricorso era stato presentato contro l’ordinanza del presidente della Provincia autonoma diche aveva disposto l’dell’orso. La questione sarà affrontata in una Camera di Consiglio prevista per l’11 maggio prossimo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione