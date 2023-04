Ultime Notizie – Spazio | decollata missione Juice verso Giove

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 aprile 2023)ladell’Esalanciata con un Ariane 5 alle 14,14 dalloporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Al momento “tutti i parametri a bordo sono nominali”, conferma l’Esa. Per sancire il successo del lancio – e l’inizio dellae del lungo viaggio di– l’Agenzia Spaziale Europea adesso aspetterà il corretto dispiegamento dei grandi pannelli solari, una manovra prevista intorno alle 16 ora italiana.è partito!Alle 14.14 del 14 aprile dalloporto di Kourou in Guyana francese.Raggiungeràentro il 2031 per studiare le lune ghiacciate del gigante gassoso.Buon viaggio ...