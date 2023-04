Ultime Notizie – Sciopero Trenitalia | la protesta del personale | 8 ore di stop

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 aprile 2023)del, scatta oggi alle 9.00 lodi otto ore dei lavoratori su tutto il territorio nazionale con possibili disagi per i passeggeri che rischiano di vedere cancellati Frecce, Intercity e treni Regionali. Due i presidi previsti dai sindacati in: a Milano dalle ore 8 alle ore 17 al Binario 3 della Stazione Centrale; dalle ore 9 alle ora 10 al Deposito Imc Martesana (via Fratelli Bressan 43). A Bologna un presidio di lavoratrici e lavoratori in piazza Medaglie d’oro (piazzale antistante la Stazione Fs) dalle ore 10 alle ore 12. “Dalla fine della fase pandemica di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia di tutti i ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizie”, denunciano i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, ...