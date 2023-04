Ultime Notizie Roma del 14-04-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 aprile 2023)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione è confluito in un esercito di chi è che si sta ritirando dalle banche mutuo stazione l’intelligenza britannica nell’aggiornamento di oggi sulla guerra le foto di zielinski controllo ancora La periferia ovest della città dicono gli 007 inglesi hanno problemi significativi di rifornimento e per questo stanno uccidendo sistematicamente posizioni nelle48 ore i combattimenti sono ancora più feroci bombardamenti russi a cherson dove ieri l’esercito ucraino ha registrato 60 attacchi fra artiglieria pesante droni aerei continua Intanto il pressing occidentali sulla Cina la ministra degli Esteri tedesca impegnato in un bilaterale con un monologo cinese ha esortato oggi Pechino a chiedere ad aggressione Nuzzo di guerra consapevole che ...