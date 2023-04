Ultime Notizie Roma del 14-04-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 aprile 2023)dailynews radiogiornale venerdì 14 aprile Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno politica in apertura sostegno al processo di pace e aiuti umanitari Cooperazione per lo sviluppo dell’Industria e delle Infrastrutture e gestione dei migranti Giorgia Meloni rilancia la presenza dell’Italia nel Corno d’Africa e sarà per due giorni in missione ad Addis Abeba prima leader di un paese occidentale sottolineano dal governo a sbarcare in Etiopia dopo la fine delle ostilità in tigri per visita era in preparazione da febbraio quando la apre l’aveva annunciato al primo ministro etiope Ahmed a Palazzo Chigi l’intenzione di organizzare una missione e si inquadra in quel piano Mattei di sostegno allo sviluppo non predatorio paesi africani al centro della politica estera del governo in chiave energetica ma soprattutto in chiave migratoria a quella della Premier ...