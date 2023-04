Ultime Notizie Roma del 14-04-2023 ore 13:10 (Di venerdì 14 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale di buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’Orsa jj4 firmato al 8 aprile dal presidente della provincia di Trento Maurizio fugatti lo rende noto l’associazione live la lega antivivisezione che aveva presentato ricorso contro il provvedimento l’animale era finito nel mirino delle autorità per aver ucciso il Runner Andrea Papi nei boschi nei pressi di caldes sono stati recuperati i corpi dei tre scialpinisti rimasti giovedì sotto una valanga in Val di REM nella zona del Gran Paradiso in Valle D’Aosta si tratta di 3 allievi del corso per Guide Alpine della Valle d’Aosta Lorenzo o snack 39 anni campione di sci alpinismo Sandro dublanc 4 anni maestro di sci di ciamporcero e I finanzieri lì a metà 37 anni in servizio nella caserma di entrèves le salme sono ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023)dailynews radiogiornale di buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’Orsa jj4 firmato al 8 aprile dal presidente della provincia di Trento Maurizio fugatti lo rende noto l’associazione live la lega antivivisezione che aveva presentato ricorso contro il provvedimento l’animale era finito nel mirino delle autorità per aver ucciso il Runner Andrea Papi nei boschi nei pressi di caldes sono stati recuperati i corpi dei tre scialpinisti rimasti giovedì sotto una valanga in Val di REM nella zona del Gran Paradiso in Valle D’Aosta si tratta di 3 allievi del corso per Guide Alpine della Valle d’Aosta Lorenzo o snack 39 anni campione di sci alpinismo Sandro dublanc 4 anni maestro di sci di ciamporcero e I finanzieri lì a metà 37 anni in servizio nella caserma di entrèves le salme sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - CorriereCitta : Roma, folle inseguimento di notte: ubriaco non si ferma all’alt e cerca di seminare i Carabinieri - IlMattinoFoggia : La ministra @BerniniAM a Campobasso, in #Molise , per i 40 anni di @Unimolise : rete virtuosa tra le università de… - ennatrasporti : Roma - 45^ Convocazione Nazionale dei Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS -