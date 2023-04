Ultime Notizie Roma del 14-04-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 aprile 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio si prospetta una venerdì nero per chi deve viaggiare in treno fino alle ore 17 il personale di Trenitalia Incrocia le braccia dopo una mobilitazione Nazionale proclamata dalle sigle sindacali CGIL CISL e uiltrasporti UGL ferrovieri Orsa Ferrovie e Fast confsal lo sciopero si legge in una nota di Ferrovie dello Stato potrebbe avere un impatto significativo sulle stazioni ferroviarie comportare cancellazioni totali e parziali di frecce e Intercity e treni regionali di Trenitalia di effetti in termini di cancellazione i ritardi potranno verificarsi anche prima e potresti oltre l’orario di termine dello stop al centro della mobilitazione le condizioni di lavoro di ferrovieri e ditte appaltatrici di pulizie oltre che le aggressioni in crescita del personale a bordo ...