Ultime Notizie – parte da Bologna la proposta di legge

Da giovedì 4 a domenica 6 maggio, torna MobilitArs, il simposio dedicato all'arte della gestione della mobilità urbana, che quest'anno si tiene a Bologna presso Biblioteca Salaborsa, Auditorium Biagi, piazza del Nettuno 3 (Bologna), organizzato dalla Fondazione Michele Scarponi in collaborazione con Bikenomist, con il patrocinio e il sostegno della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna e con il patrocinio della RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile. Lo fa sapere l'organizzazione con una nota. "Focus della terza edizione di MobilitArs è si legge nella nota- 'città 30 km/h, la strada è di tutte'. Un'edizione sulle città 30 per rafforzare il dibattito pubblico che finalmente si è aperto anche in Italia su questo progetto, che ha già migliorato la sicurezza stradale e ...

