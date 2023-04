Ultime Notizie – “Nessun motivo politico per rompere”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 aprile 2023) Sul Terzo Polo “non c’èelemento per, Carlo ci ha fatto sapere via stampa che il partito unico era morto, inutile rinfacciarsi le responsabilità, mi spiace solo che non ci sia stato un”. Così Matteo Renzi, a Radio Leopolda, dopo la rottura con Carlo Calenda sul partito unico, ribadendo “che di più non potevo fare”. “Se ci fosse statoperce ne saremmo fatti una ragione, sul Conte due c’era ad esempio una divisione politica” oggi “non voglio alimentare la polemica ho fatto solo un tweet con l’appello a non”, ha detto ancora Renzi, continuando: “Ora chiedo a Italia Viva di non alimentare le polemiche, Calenda non vuol fare il partito unico, ma quello spazioesiste, ...