Ultime Notizie – "Ministero Giustizia non chiese carcere" (Di venerdì 14 aprile 2023) Gli Stati Uniti chiesero chiarimenti al Ministero della Giustizia italiana sulle decisioni prese nei confronti di Artem Uss, l'imprenditore russo, figlio di Aleksandr governatore della regione di Krasnoyarsk, evaso lo scorso 22 marzo dalla sua abitazione alle porte di Milano. E' quanto emerge nella documentazione che la Corte d'appello di Milano ha inviato al ministro Carlo Nordio che ha chiesto chiarimenti ai giudici milanesi. La lettera americana porta la data del 29 novembre 2020, mentre la risposta è dello scorso 6 dicembre, quando l'imprenditore era ai domiciliari da 4 giorni. In sostanza il testo chiarisce che è di esclusiva competenza della Corte d'appello, in questo caso quella di Milano, stabilire quale sia la misura cautelare più idonea e si rappresenta come nell'ordinamento giuridico italiano la misura cautelare degli ...

