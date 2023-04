Ultime Notizie – Marmolada | crollo ghiacciaio | cosa è successo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il 3 luglio 2022 si sono staccate improvvisamente daldella, nelle Dolomiti, circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, dando origine ad una valanga che ha travolto e ucciso 11 alpinisti, mentre altri 7 sono rimasti feriti. Un team di ricercatori internazionale coordinato da Aldino Bondesan dell’Università di Padova ha pubblicato lo studio The climate-driven disaster of theGlacier (Italy) sulla rivista ‘Geomorphology’, ripresa anche negli highlighs di ‘Nature’, che costituisce il primo lavoro che indaga le possibili cause e i meccanismi del collasso. La valanga di ghiaccio e detriti si è arrestata in un canalone dopo aver percorso circa 2,3 km lungo il pendio – ricostruisce l’ateneo in una nota – Ilè avvenuto nella parte alta del versante ...