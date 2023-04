Ultime Notizie – Latina | uomo ucciso a colpi fucile in vivaio a Sabaudia | fermato un 33enne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 aprile 2023) Undi 33 anni è statodai Carabinieri del comando provinciale diperché ritenuto responsabile dell’omicidio adidi un 31enne avvenuto ieri in un, in provincia di. Le accuse nei suoi confronti sono omicidio aggravato e alterazione di arma comune da sparo. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del Nucleo investigativo sotto la direzione della procura pontina. Alsi è arrivati attraverso la visione degli impianti di videosorveglianza, alcune testimonianze e accertamenti tecnico scientifici. Ilavrebbe utilizzato un’arma modificata. Tra le ipotesi più accreditate quella del movente passionale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...