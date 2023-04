Ultime Notizie – incidenza stabile. Rt in lieve diminuzione (Di venerdì 14 aprile 2023) Rimane “sostanzialmente stabile” l’incidenza dei casi Covid in Italia nell’ultima settimana. Mentre torna sotto la soglia epidemica l’indice Rt. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. “L’incidenza settimanale a livello nazionale: 37 ogni 100.000 abitanti (7-13 aprile) contro 34 ogni 100.000 abitanti (31 marzo- 6 aprile)”, precisa il report. “Nel periodo 22 marzo – 4 aprile, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (intervallo 0,90-1,03), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anche in lieve diminuzione e sotto la soglia epidemica: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 14 aprile 2023) Rimane “sostanzialmente” l’dei casi Covid in Italia nell’ultima settimana. Mentre torna sotto la soglia epidemica l’indice Rt. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. “L’settimanale a livello nazionale: 37 ogni 100.000 abitanti (7-13 aprile) contro 34 ogni 100.000 abitanti (31 marzo- 6 aprile)”, precisa il report. “Nel periodo 22 marzo – 4 aprile, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (intervallo 0,90-1,03), inrispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anche ine sotto la soglia epidemica: ...

