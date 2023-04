Ultime Notizie – Incidente sulla Salaria | due morti nel reatino

(Di venerdì 14 aprile 2023)strada statale 4 ‘’. E’ stato temporaneamente interdetto un tratto, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 61,300 a Torricella in Sabina (Rieti), fa sapere Anas sottolineando che il provvedimento è stato necessario a causa di unche ha visto coinvolti due veicoli e nel quale due persone sono decedute. Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118 e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev: assurdo che #Mosca presieda il Consiglio di sicurezza #Onu. ?Tutti gli aggiorname… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - TuttoASRoma : PRIMAVERA Guidi: “Col Lecce partita dura” (TESTO)(VIDEO) - LucaOfFriends : Le sconfitte adesso si chiamano 'ritiri ordinati'? Londra: 'A Bakhmut gli ucraini costretti a ritiri ordinati'. LI… -

Lein casa rossonera in vista della partita di domani contro il Bologna, valevole per la trentesima giornata di Serie AIn un Milan che si appresta a cambiare totalmente volto, uno dei ...... ma di fatto nelleore la questione ha preso risonanza europea ed è notizia recente che i ... 5 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco VIARelazionate ChatGPT Tecnologia Articolo Il ...Discorso invece diverso per i Biancorossi che hanno confezionato un solo successo nelle...più capocannoniere " i Gialloverdi faranno di tutto per centrare l'ennesima vittoria aspettando...

Guerra Ucraina Russia, Londra: "A Bakhmut gli ucraini costretti a ritiri ordinati". LIVE Sky Tg24

Su Netflix arriva l’ultima stagione di “Non ho mai”: quando Arriverà a giugno 2023, in quello che viene annunciato come il capitolo conclusivo delle avventure legate a Devi Vishwakumar. Era palese ...La vendita dei biglietti per il suddetto incontro andrà avanti fino a venerdi sera alle ore 19:00. Cagliari News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 50 del 07/09/2021 - Iscritto al Registro ...