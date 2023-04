Ultime Notizie – Esplode fattoria in Texas | morte 18mila mucche

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 aprile 2023) Circa 18.000sono state uccise nell’esplosione di unadelall’inizio di questa settimana. Lo riferiscono le autorità locali. Nell’incendio, che ha coinvolto il caseificio di Southfork vicino alla città di Dimmitt, anche una persona è rimasta ferita in modo grave. “Si tratta del più mortale incendio avvenuto in unadi bestiame nella storia del; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo”, ha dichiarato il commissario statale per l’agricoltura Sid Miller. L’origine dell’esplosione non è stata ancora determinata, ma lo sceriffo della contea di Castro, Sal Rivera, ha detto alla Cbs che probabilmente un sistema di scarico dei fumi del letame, che ha descritto come “un vuoto che risucchia il letame e l’acqua”, potrebbe essersi “surriscaldato”. ...