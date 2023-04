Ultime Notizie – Covid | variante Arturo arriva in Italia | individuata a Pavia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 aprile 2023) “E’ stata identificata dall’équipe di Fausto Baldanti, direttore dell’Unità di microbiologia e virologia dell’Irccs San Matteo di, laXBB.1.16 denominata ‘‘”. A comunicarlo è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che aggiunge: “Al momento non sono presentidi altre identificazioni di ‘’ a livellono. Abbiamo prontamente avvisato il ministero della Salute e i nostri laboratori sono in continuo contatto con l’Istituto superiore di sanità, con il quale collaborano alla sorveglianza nazionale”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione