Ultime Notizie – “Costa 14 | 6 miliardi da trovare in Legge Bilancio”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Andranno trovati in autunno con ladigli oltre 14per finanziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo quanto riporta l’Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza il costo del Ponte in sé ammonta 13,5di euro, ai quali aggiungere 1,1per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, in contratto con Rfi, lato Sicilia e Calabria, per un totale quindi di 14,6. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell’ambito dei prossimi contratti di programma con Anas. “Ad oggi – sinel documento – non esistono coperture finanziarie disponibili a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev: assurdo che #Mosca presieda il Consiglio di sicurezza #Onu. ?Tutti gli aggiorname… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - rapisardandrea1 : Caos alla stazione Termini di Roma per lo sciopero dei treni - CorriereCitta : Caos sciopero dei treni alla stazione Termini, i mezzi non passano e le banchine sono sovraffollate -

... invece, lo smartphone avrà la bellezza di quattro fotocamere diverse , tre delle quali saranno disposte nel classico alloggiamento "a pillola" della linea Pixel di Google: questedovrebbero ...Rinviata Chieri - Novara, le. Autopsia Ituma, la mamma torna in Italia. Subito dopo aver ... Tutte leche arrivano dalla Turchia sulla drammatica morte di Julia Ituma sono affidate ai ...Lefughe dihanno rivelato che il realme 11 Pro Plus verrà lanciato con una fotocamera principale da 200 MP e una batteria da 5.000 mAh con una ricarica rapida da 100 watt. Per ...

L’amico dell’ultima telefonata a Julia Ituma e il messaggio alle compagne: «Sono preoccupato, non è... Corriere della Sera

Questi arresti hanno lo scopo di instillare la paura e scoraggiare le proteste contro la guerra o contro il governo, e in effetti negli ultimi mesi le proteste sono state molto rare. Se l'invasione di ...In questi giorni si sta parlando tanto del possibile futuro dell’Inter, da Investcorp alle voci da Leeds: tutte le ultime In questi giorni si sta parlando tanto del possibile futuro dell’Inter, da Inv ...