Ultime Notizie – Bonus trasporti 2023 | domande al via da lunedì 17 aprile

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 14 aprile 2023) Dalle ore 8 di17sarà attiva la piattaforma digitale per accedere al, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro. La domanda potrà essere inviata accedendo su.lavoro.gov.it con Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie) e permetterà di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere leimmediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti – commenta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – per garantire il ...