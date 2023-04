Ultime Notizie – “Azione e Italia Viva divise alle elezioni europee”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il day after non solo conferma la rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Ma la cristallizza nel tempo. E a farlo è il leader di: “andremo divisi”, dice in tv. Parole che aumentano la preoccupdi alcuni, sia in Iv che, per lo strappo e il fallimento del progetto del Terzo Polo. “Andare divisisarebbe una follia”, lo sfogo di un parlamentare centrista all’Adnkronos. La soglia di sbarramento del 4%, sondaggi attuali alla mano, sembra difficilmente superabile per i due partiti se corressero da soli. Ed è per questo che c’è chi auspica, posate le polveri della rottura, si possa gradualmente nei prossimi mesi recuperare un rapporto. Del resto, si spiega, i rapporti tra i parlamentari di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev: assurdo che #Mosca presieda il Consiglio di sicurezza #Onu. ?Tutti gli aggiorname… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - corgiallorosso : Gli aggiornamenti sulle condizioni di #Dybala e #Abraham - ortonanotizie : Alla luce delle innumerevoli dicerie che in queste ultime settimane hanno alimentato la vita politica del nostro... -

TEMI: cantera sistiana cantera trieste discoteca friuli discoteca fvgfriulifvg riapertura canteraIl Cantera riapre a Sistiana con un altro nome, ecco le novità ...Napoli - Verona: lesulle formazioni Spalletti non rischierà Osimhen , che ha recuperato dall'infortunio ma verrà preservato in ottica Milan. Al centro dell'attacco azzurro dovrebbe ...Secondo quanto riportano le, le 'classiche' percentuali di invalidità potrebbero essere cancellate e sostituite da nuovi parametri in tabelle europee , ancora in fase di definizione, ...

Guerra Ucraina Russia, Kiev: raid russi su Sloviansk, 5 morti e 15 feriti. DIRETTA Sky Tg24

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...l'ultima apparizione pubblica L'ultima apparizione pubblica di Jack Nicholson risale a circa due anni fa: era il 19 ottobre del 2021 e l'attore americano si era recato allo Staples Center per vedere ...