Ucraini in ritirata da Bakhmut. Cina: 'Colloqui di pace unica via d'uscita' (Di venerdì 14 aprile 2023) - Il ministro degli esteri cinese ha ribadito che Pechino vuole essere neutrale e non vendere armi alle parti coinvolte

