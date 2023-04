Ucraina, Zelensky prepara controffensiva: "Azioni potenti contro Russia" (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - "Le nostre Azioni saranno potenti. Stiamo preparando i nostri uomini. E aspettiamo con impazienza le armi promesse dai nostri partner. Stiamo avvicinando la vittoria il più possibile". L'Ucraina si prepara alla controffensiva nella guerra con la Russia e il presidente Volodymyr Zelensky rinnova l'ennesimo appello alla coalizione occidentale: Kiev ha bisogno di armi per riconquistare i territori occupati dalle forze di Mosca. documenti trapelati . Intanto, si appresta a ricevere altri aerei: la Germania ha approvato la richiesta della Polonia di fornire cinque vecchi Mig-29 a Kiev, come ha riferito il ministero tedesco della Difesa. Gli aerei, appartenuti alla Germania orientale, erano stati ceduti alla Polonia dopo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - "Le nostresaranno. Stiamondo i nostri uomini. E aspettiamo con impazienza le armi promesse dai nostri partner. Stiamo avvicinando la vittoria il più possibile". L'siallanella guerra con lae il presidente Volodymyrrinnova l'ennesimo appello alla coalizione occidentale: Kiev ha bisogno di armi per riconquistare i territori occupati dalle forze di Mosca. documenti trapelati . Intanto, si appresta a ricevere altri aerei: la Germania ha approvato la richiesta della Polonia di fornire cinque vecchi Mig-29 a Kiev, come ha riferito il ministero tedesco della Difesa. Gli aerei, appartenuti alla Germania orientale, erano stati ceduti alla Polonia dopo la ...

