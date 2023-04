Ucraina, Zelensky prepara controffensiva: “Azioni potenti contro Russia” (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – “Le nostre Azioni saranno potenti. Stiamo preparando i nostri uomini. E aspettiamo con impazienza le armi promesse dai nostri partner. Stiamo avvicinando la vittoria il più possibile”. L’Ucraina si prepara alla controffensiva nella guerra con la Russia e il presidente Volodymyr Zelensky rinnova l’ennesimo appello alla coalizione occidentale: Kiev ha bisogno di armi per riconquistare i territori occupati dalle forze di Mosca. L’Ucraina ha chiesto nuovamente i caccia F-16 agli Stati Uniti. Intanto, si appresta a ricevere altri aerei: la Germania ha approvato la richiesta della Polonia di fornire cinque vecchi Mig-29 a Kiev, come ha riferito il ministero tedesco della Difesa. Gli aerei, appartenuti alla ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – “Le nostresaranno. Stiamondo i nostri uomini. E aspettiamo con impazienza le armi promesse dai nostri partner. Stiamo avvicinando la vittoria il più possibile”. L’siallanella guerra con lae il presidente Volodymyrrinnova l’ennesimo appello alla coalizione occidentale: Kiev ha bisogno di armi per riconquistare i territori occupati dalle forze di Mosca. L’ha chiesto nuovamente i caccia F-16 agli Stati Uniti. Intanto, si appresta a ricevere altri aerei: la Germania ha approvato la richiesta della Polonia di fornire cinque vecchi Mig-29 a Kiev, come ha riferito il ministero tedesco della Difesa. Gli aerei, appartenuti alla ...

