(Di venerdì 14 aprile 2023) "Questo centro e' il primo passo verso lo sviluppo del nuovo sistema per fornire servizi sanitari a coloro che hanno perso i loro arti. Stiamo aprendo un laboratorio per protesi, un dipartimento ...

In parallelo lanciamo il centro educativo dove formiamo specialisti pere per il resto dell'. La regione dove pianifichiamo di aprire il prossimo centro e' Kharkiv. Vogliamo ...IlCenter sarà il principale ospedale traumatologico di guerra ine includerà un centro all'avanguardia per protesi e ricostruzione facciale . I nostri esperti ripristineranno con ...L'ente di beneficenza, con il sostegno del Ministero della Salute ucraino, sta ora sviluppando un ospedale a Lviv, in, per aiutare coloro che hanno perso gli arti ad avere una ...

Ucraina, Superhumans ridona gambe e braccia ai feriti della guerra ... Agenzia ANSA

In parallelo lanciamo il centro educativo dove formiamo specialisti per Superhumans e per il resto dell'Ucraina. La regione dove pianifichiamo di aprire il prossimo centro e' Kharkiv. Vogliamo portare ...