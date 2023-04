Ucraina, Russia lancia assalto a Bakhmut: esercito Kiev costretto a ritiro (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – “La Russia ha rilanciato il suo assalto alla città di Bakhmut nell’oblast di Donetsk mentre le forze del Ministero della Difesa russo e del gruppo Wagner hanno migliorato la cooperazione”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina. “La difesa Ucraina – rileva il ministero della Difesa di Londra – controlla ancora i quartieri occidentali della città ma è stata sottoposta a un fuoco di artiglieria russa particolarmente intenso nelle precedenti 48 ore. I gruppi d’assalto Wagner continuano a condurre l’avanzata principale attraverso il centro della città, mentre le forze aviotrasportate russe hanno dato il cambio ad alcune unità Wagner assicurando i fianchi nord e sud dell’operazione”. “Le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – “Laha rito il suoalla città dinell’oblast di Donetsk mentre le forze del Ministero della Difesa russo e del gruppo Wagner hanno migliorato la cooperazione”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in. “La difesa– rileva il ministero della Difesa di Londra – controlla ancora i quartieri occidentali della città ma è stata sottoposta a un fuoco di artiglieria russa particolarmente intenso nelle precedenti 48 ore. I gruppi d’Wagner continuano a condurre l’avanzata principale attraverso il centro della città, mentre le forze aviotrasportate russe hanno dato il cambio ad alcune unità Wagner assicurando i fianchi nord e sud dell’operazione”. “Le ...

