Ucraina: russi in forze a Bakhmut, i soldati di Kiev cominciano a ritirarsi (Di venerdì 14 aprile 2023) Bakhmut, la cittadina Ucraina del Donbass contesa da mesi fra gli invasori russi e le forze armate di Kiev sarebbe sul punto di cadere. L’offensiva russa infatti avanza e i difensori sarebbero stati costretti a cedere alcune zone, avviando ritirate ordinate. I soldati dell’Ucraina manterrebbero però il controllo delle zone a ovest della città. Lo constata, nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione sul terreno di guerra l’intelligence della Difesa britannica. “La russia ha riattivato l’assalto alla città di Bakhmut, nell’oblast di Donetsk, grazie al miglioramento della cooperazione tra le forze del ministero della Difesa russo e del gruppo Wagner“, premette il bollettino di Londra. Il colonnello Evgeniy ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 14 aprile 2023), la cittadinadel Donbass contesa da mesi fra gli invasorie learmate disarebbe sul punto di cadere. L’offensiva russa infatti avanza e i difensori sarebbero stati costretti a cedere alcune zone, avviando ritirate ordinate. Idell’manterrebbero però il controllo delle zone a ovest della città. Lo constata, nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione sul terreno di guerra l’intelligence della Difesa britannica. “Laa ha riattivato l’assalto alla città di, nell’oblast di Donetsk, grazie al miglioramento della cooperazione tra ledel ministero della Difesa russo e del gruppo Wagner“, premette il bollettino di Londra. Il colonnello Evgeniy ...

