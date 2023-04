Ucraina, Orban: “Stop finanziamenti e guerra finirà” (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – “L’Ucraina è un paese economicamente inesistente”. E’ quanto ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban, alla stazione radio Kossuth, spiegando che il funzionamento del paese è finanziato dall’Unione europea, e questo sta distruggendo l’Europa. “Paghiamo le pensioni e gli stipendi ucraini, manteniamo la loro amministrazione statale, la loro assistenza sanitaria. E’ chiaro che questo stato di cose non può essere mantenuto a lungo termine”, ha detto il Orban, secondo il quale, la guerra finirà non appena si smetterà di finanziare Kiev. Il capo del governo ungherese ha poi sottolineato che gli Stati Uniti “non hanno abbandonato il loro piano di convolgere tutti in un’alleanza militare”, fornendo armi all’Ucraina e sostenendo le continue ostilità. Ma l’Ungheria ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – “L’è un paese economicamente inesistente”. E’ quanto ha affermato il primo ministro ungherese Viktor, alla stazione radio Kossuth, spiegando che il funzionamento del paese è finanziato dall’Unione europea, e questo sta distruggendo l’Europa. “Paghiamo le pensioni e gli stipendi ucraini, manteniamo la loro amministrazione statale, la loro assistenza sanitaria. E’ chiaro che questo stato di cose non può essere mantenuto a lungo termine”, ha detto il, secondo il quale, lanon appena si smetterà di finanziare Kiev. Il capo del governo ungherese ha poi sottolineato che gli Stati Uniti “non hanno abbandonato il loro piano di convolgere tutti in un’alleanza militare”, fornendo armi all’e sostenendo le continue ostilità. Ma l’Ungheria ...

