Ucraina, Mosca: "Azioni della compagnia Wagner per conquistare Bakhmut" (Di venerdì 14 aprile 2023) "Gruppi d'assalto del (gruppo paramilitare) Wagner effettuano operAzioni militari ad alta intensita' per conquistare quartieri nella parte occidentale della citta' di Bakhmut". Ha affermato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) "Gruppi d'assalto del (gruppo paramilitare)effettuano opermilitari ad alta intensita' perquartieri nella parte occidentalecitta' di". Ha affermato il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La guerra arriva negli apparati russi. L’FSB accusa il Ministero della Difesa di occultare le perdite in Ucraina. L… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev: assurdo che #Mosca presieda il Consiglio di sicurezza #Onu. ?Tutti gli aggiorname… - ilfoglio_it : Per anni lo scrittore di destra Marcello Veneziani ha esaltato Jan Palach, l'Eroe di Praga simbolo della lotta cont… - dangelo_luciana : RT @petergomezblog: Ucraina, la diretta – Germania, ok alla consegna di 5 Mig-29 della Polonia a Kiev. Mosca: “Omicidio Tatarsky organizzat… - AdrianaSpappa : Cari @matteosalvinimi e @berlusconi sappiate che non siete visti per nulla bene in Ucraina perché siete considerati… -