Ucraina: ministro Esteri cinese, 'non forniremo armi a parti coinvolte nel conflitto' (Di venerdì 14 aprile 2023) Pechino, 14 apr. (Adnkronos) - Pechino non venderà armi alle parti coinvolte nel conflitto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Qin Gang rispondendo, durante una conferenza stampa con la sua controparte tedesca Annalena Baerbock, alle preoccupazioni degli Stati Uniti che la Cina stesse valutando la possibilità di fornire assistenza militare alla Russia, che Pechino ha sostenuto politicamente nel conflitto, pur affermando formalmente di rimanere neutrale. Qin ha ribadito la volontà della Cina di aiutare a facilitare i negoziati per trovare una soluzione pacifica al conflitto e ha affermato che tutte le parti dovrebbero rimanere "obiettive e calme. Per quanto riguarda l'esportazione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Pechino, 14 apr. (Adnkronos) - Pechino non venderàallenelin. Lo ha detto ildegliQin Gang rispondendo, durante una conferenza stampa con la sua controparte tedesca Annalena Baerbock, alle preoccupazioni degli Stati Uniti che la Cina stesse valutando la possibilità di fornire assistenza militare alla Russia, che Pechino ha sostenuto politicamente nel, pur affermando formalmente di rimanere neutrale. Qin ha ribadito la volontà della Cina di aiutare a facilitare i negoziati per trovare una soluzione pacifica ale ha affermato che tutte ledovrebbero rimanere "obiettive e calme. Per quanto riguarda l'esportazione di ...

