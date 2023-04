Ucraina: Lavrov, 'grati a nazioni latinoamericane per non aver aderito a sanzioni' (Di venerdì 14 aprile 2023) Mosca, 14 apr. (Adnkronos) - La Russia ha apprezzato la decisione dei paesi latinoamericani di non aderire alle sanzioni occidentali. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov attraverso un comunicato intitolato "Russia e America Latina: partenariato e cooperazione lungimiranti" pubblicato sul sito del ministero degli Esteri. "Non è un caso - scrive Lavrov - che gli sforzi per abbandonare il dollaro americano nel commercio estero e per creare un'infrastruttura di trasporti, logistica, legami interbancari, finanziari ed economici non controllati dall'Occidente si siano intensificati in modo significativo in tutto il mondo. Circa tre quarti dei paesi di tutto il mondo, compresi i nostri amici latinoamericani, hanno scelto di non aderire alle sanzioni anti-russe. Li abbiamo apprezzati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Mosca, 14 apr. (Adnkronos) - La Russia ha apprezzato la decisione dei paesi latinoamericani di non aderire alleoccidentali. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergeyattrso un comunicato intitolato "Russia e America Latina: partenariato e cooperazione lungimiranti" pubblicato sul sito del ministero degli Esteri. "Non è un caso - scrive- che gli sforzi per abbandonare il dollaro americano nel commercio estero e per creare un'infrastruttura di trasporti, logistica, legami interbancari, finanziari ed economici non controllati dall'Occidente si siano intensificati in modo significativo in tutto il mondo. Circa tre quarti dei paesi di tutto il mondo, compresi i nostri amici latinoamericani, hanno scelto di non aderire alleanti-russe. Li abbiamo apprezzati ...

