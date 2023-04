Ucraina, la diretta – Londra: “Le truppe ucraine si stanno ritirando da Bakhmut. La Russia ha intensificato l’offensiva” (Di venerdì 14 aprile 2023) Il ministero della Difesa britannico, nel quotidiano report sul conflitto, scrive che i militari di Kiev stanno affrontando “problemi significativi con il rifornimento” e si stanno “sistematicamente ritirando dalle posizioni” che occupavano in precedenza. Il 13 aprile la regione di Kherson bombardata dai russi 68 volte con artiglieria pesante, droni e aerei L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Il ministero della Difesa britannico, nel quotidiano report sul conflitto, scrive che i militari di Kievaffrontando “problemi significativi con il rifornimento” e si“sistematicamentedalle posizioni” che occupavano in precedenza. Il 13 aprile la regione di Kherson bombardata dai russi 68 volte con artiglieria pesante, droni e aerei L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

