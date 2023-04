Ucraina: Kiev, 'utilizzeremo qualsiasi arma non vietata per liberare anche la Crimea' (Di venerdì 14 aprile 2023) Kiev, 14 apr. (Adnkronos) - L'Ucraina "testerà e utilizzerà" qualsiasi arma non vietata per liberare il suo territorio, inclusa la Crimea occupata dai russi. Lo ha scritto su Twitter il capo del consiglio di sicurezza e difesa nazionale del paese Oleksiy Danilov. "La Crimea è il territorio dell'Ucraina - ha precisato - e testeremo e useremo lì qualsiasi arma non proibita dalle leggi internazionali che aiuterà a liberare i nostri territori". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023), 14 apr. (Adnkronos) - L'"testerà e utilizzerà"nonperil suo territorio, inclusa laoccupata dai russi. Lo ha scritto su Twitter il capo del consiglio di sicurezza e difesa nazionale del paese Oleksiy Danilov. "Laè il territorio dell'- ha precisato - e testeremo e useremo lìnon proibita dalle leggi internazionali che aiuterà ai nostri territori".

