Ucraina: Gb, 'Russia intensifica combattimenti a Bakhmut' (Di venerdì 14 aprile 2023) Londra, 14 apr. (Adnkronos) - "La Russia ha rilanciato il suo assalto alla città di Bakhmut nell'oblast di Donetsk mentre le forze del Ministero della Difesa russo e del gruppo Wagner hanno migliorato la cooperazione". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina. "La difesa Ucraina - rileva il ministero della Difesa di Londra - controlla ancora i quartieri occidentali della città ma è stata sottoposta a un fuoco di artiglieria russa particolarmente intenso nelle precedenti 48 ore. I gruppi d'assalto Wagner continuano a condurre l'avanzata principale attraverso il centro della città, mentre le forze aviotrasportate russe hanno dato il cambio ad alcune unità Wagner assicurando i fianchi nord e sud dell'operazione". "Le forze ucraine - conclude l'aggiornamento - ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Londra, 14 apr. (Adnkronos) - "Laha rilanciato il suo assalto alla città dinell'oblast di Donetsk mentre le forze del Ministero della Difesa russo e del gruppo Wagner hanno migliorato la cooperazione". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in. "La difesa- rileva il ministero della Difesa di Londra - controlla ancora i quartieri occidentali della città ma è stata sottoposta a un fuoco di artiglieria russa particolarmente intenso nelle precedenti 48 ore. I gruppi d'assalto Wagner continuano a condurre l'avanzata principale attraverso il centro della città, mentre le forze aviotrasportate russe hanno dato il cambio ad alcune unità Wagner assicurando i fianchi nord e sud dell'operazione". "Le forze ucraine - conclude l'aggiornamento - ...

