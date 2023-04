Ucraina, ennesimo report degli 007 statunitensi: “Le forze d’elite russe distrutte nel corso degli scontri sul campo” (Di venerdì 14 aprile 2023) La domanda, legittima, che in questi giorni continuiamo a porci, è conseguente a tutte queste ‘voci’ di dossier dell’Intelligence statunitense che, seppur ‘riservate’, giungono puntualmente sulle scrivanie dei cronisti americani. Dunque, vista la facilità con la quale vengono ‘intercettati’, questi documenti sono veramente così affidabili? Possibile poi, come nell’ultimo caso, che un ‘aviere ragazzino’ di 21 anni americano, abbia potuto avere accesso a tali delicate informazioni? Così oggi, per l’ennesima volta il ‘Washington Post’ (ma guarda un po’!), ha pubblicato una nuova tranche di documenti ‘riservati’, relativi al conflitto in Ucraina. Le ingenti perdite russe: usate per ‘rinforzare’ le inefficaci truppe sul campo, le brigate delle forze d’elite sono state decimate dagli ucraini Stavolta però ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) La domanda, legittima, che in questi giorni continuiamo a porci, è conseguente a tutte queste ‘voci’ di dossier dell’Intelligence statunitense che, seppur ‘riservate’, giungono puntualmente sulle scrivanie dei cronisti americani. Dunque, vista la facilità con la quale vengono ‘intercettati’, questi documenti sono veramente così affidabili? Possibile poi, come nell’ultimo caso, che un ‘aviere ragazzino’ di 21 anni americano, abbia potuto avere accesso a tali delicate informazioni? Così oggi, per l’ennesima volta il ‘Washington Post’ (ma guarda un po’!), ha pubblicato una nuova tranche di documenti ‘riservati’, relativi al conflitto in. Le ingenti perdite: usate per ‘rinforzare’ le inefficaci truppe sul, le brigate dellesono state decimate dagli ucraini Stavolta però ...

