Ucraina, Cina: unica via sono i colloqui di pace | Gb: a Bakhmut le forze di Kiev costrette a ritirarsi (Di venerdì 14 aprile 2023) 14 apr 15:19 File Usa: "La guerra ha falcidiato le forze speciali russe" La guerra in Ucraina ha falcidiato le forze speciali russe, le cosiddette 'Spetsnaz', e ci vorranno 'anni' per ricostruirle. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 aprile 2023) 14 apr 15:19 File Usa: "La guerra ha falcidiato lespeciali russe" La guerra inha falcidiato lespeciali russe, le cosiddette 'Spetsnaz', e ci vorranno 'anni' per ricostruirle. Lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il ministro della Difesa cinese sarà impegnato in una visita ufficiale in Russia dal 16 al 19 aprile.… - michele_geraci : La #VonderLeyen è venuta in #Cina a dire a #XiJinping che lei vigilerà sulle azioni della #Cina riguardo #Ucraina e… - fattoquotidiano : #Conte incalza #Meloni: 'E l'Italia?'. I Paesi europei si muovono con la Cina per cercare di sbloccare la situazion… - PaoloCornetti14 : RT @DibaoLimes: Xi ha ottenuto da Macron quasi tutto quello che voleva. Via @giorgiocus Su @limesonline - costa577 : Armi alla Russia, Cina ha detto sì': le carte Usa -