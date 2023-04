Ucraina: ambasciatore russo, 'forse è il momento di ridurre giornalisti Usa in Russia' (Di venerdì 14 aprile 2023) Washington, 14 apr. (Adnkronos) - L'ambasciatore russo negli Stati Uniti ha suggerito che "potrebbe essere il momento di ridurre il numero di giornalisti statunitensi in Russia". Parlando in televisione russa dell'arresto del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, Anatoly Antonov ha affermato che "gli americani ci hanno minacciato di misure di ritorsione se non rilasciamo Gershkovich nel prossimo futuro. Vedremo come si comporteranno". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Washington, 14 apr. (Adnkronos) - L'negli Stati Uniti ha suggerito che "potrebbe essere ildiil numero distatunitensi in". Parlando in televisione russa dell'arresto del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, Anatoly Antonov ha affermato che "gli americani ci hanno minacciato di misure di ritorsione se non rilasciamo Gershkovich nel prossimo futuro. Vedremo come si comporteranno".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Alla via crucis stasera sarà presente anche un ragazzo russo che dirà di aver perso il fratello nella guerra e di n… - andrea_falivene : RT @RaiNews: 'Fuga imbarazzante, danni pochi'. 'Raccogliamo molti dati e sbagliamo le analisi'. Il punto sui file top secret trapelati, ne… - AndyNewspaper : RT @RaiNews: 'Fuga imbarazzante, danni pochi'. 'Raccogliamo molti dati e sbagliamo le analisi'. Il punto sui file top secret trapelati, ne… - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: 'Fuga imbarazzante, danni pochi'. 'Raccogliamo molti dati e sbagliamo le analisi'. Il punto sui file top secret trapelati, ne… - FrankRoman0 : RT @valy_s: Quindi… il gov. #Meloni (o meglio #Giorgetti) sceglie, per #Leonardo: -Stefano #Pontecorvo, ex ambasciatore ed ex Alto rapprese… -

Biden ha svecchiato l'idea che avevamo dell'Irlanda ...Biden per aver "protetto la democrazia e la libertà in Europa" dopo l'invasione russa dell'Ucraina. ... come il nume tutelare di Sinn Féin Gerry Adamas: c'è anche l'ambasciatore di Kyjiv, Larysa Gerasko. L'ambasciatore Zazo domani cittadino onorario Domani alle 11.30 a Palazzo Paolo V il Comune di Benevento conferirà la cittadinanza onoraria a Pier Francesco Zazo , ambasciatore d'Italia a Kiev. Zazo è nativo di Benevento e nipote di uno dei maggiori studiosi della storia sannita nonché fondatore della Biblioteca provinciale. 'Andiamo a suggellare - ha spiegato ... L'ambasciatore in Ucraina Zazo visiterà Rocca dei Rettori e Museo del Sannio Benevento . L'Ambasciatore d'Italia in Ucraina Pier Francesco Zazo sarà ricevuto venerdì 14 aprile 2023 alle ore 16,30 alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, dal Presidente Nino Lombardi e dai ... ...Biden per aver "protetto la democrazia e la libertà in Europa" dopo l'invasione russa dell'. ... come il nume tutelare di Sinn Féin Gerry Adamas: c'è anche l'di Kyjiv, Larysa Gerasko.Domani alle 11.30 a Palazzo Paolo V il Comune di Benevento conferirà la cittadinanza onoraria a Pier Francesco Zazo ,d'Italia a Kiev. Zazo è nativo di Benevento e nipote di uno dei maggiori studiosi della storia sannita nonché fondatore della Biblioteca provinciale. 'Andiamo a suggellare - ha spiegato ...Benevento . L'd'Italia inPier Francesco Zazo sarà ricevuto venerdì 14 aprile 2023 alle ore 16,30 alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, dal Presidente Nino Lombardi e dai ... Ucraina: ambasciatore russo, 'forse è il momento di ridurre ... Il Tirreno Le prepotenze di Zelensky sul Papa e sull’arte russa Le prepotenze di Zelensky e dei suoi hanno superato ogni limite. Per la recente Via Crucis l’ambasciatore ucraino in Vaticano, Andrii Yurash, ha protestato perché vi hanno partecipato oltre a un ucrai ... L'ambasciatore Zazo domani cittadino onorario Domani alle 11.30 a Palazzo Paolo V il Comune di Benevento conferirà la cittadinanza onoraria a Pier Francesco Zazo, ambasciatore d'Italia a Kiev. Zazo è nativo ... Le prepotenze di Zelensky e dei suoi hanno superato ogni limite. Per la recente Via Crucis l’ambasciatore ucraino in Vaticano, Andrii Yurash, ha protestato perché vi hanno partecipato oltre a un ucrai ...Domani alle 11.30 a Palazzo Paolo V il Comune di Benevento conferirà la cittadinanza onoraria a Pier Francesco Zazo, ambasciatore d'Italia a Kiev. Zazo è nativo ...