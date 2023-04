U.A.N.M.: Comunicato Stampa (e che sia, finalmente, la volta buona?...) (Di venerdì 14 aprile 2023) Dai Fratelli Azzurri di U.A.N.M., Unione Azzurra Nel Mondo, riceviamo il loro Comunicato Stampa, e, volentieri, lo pubblichiamo: "Tifiamo Napoli da tutto il mondo. Cerchiamo di portare Napoli, nel nostro piccolo, nel mondo. E quando possiamo torniamo a casa; e lo Stadio Diego Armando Maradona è la nostra casa. Dopo la partita di Milano, la prestazione maestosa, la sconfitta cocente, sentiamo più che mai quell’irrefrenabile desiderio che ci accompagna sempre: spingere la squadra verso il successo. Ma martedì non giochiamo per un successo; giochiamo per la storia. E vogliamo scendere in campo con tutte le nostre forze; l’abbiamo sempre fatto, ma ora vogliamo farlo di più. Da tutto il mondo abbiamo cercato di esserci. Abbiamo sentito l’appello di Spalletti; quello di far sentire forte la nostra voce. Un appello che è stato un brivido nel brivido; ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Dai Fratelli Azzurri di U.A.N.M., Unione Azzurra Nel Mondo, riceviamo il loro, e, volentieri, lo pubblichiamo: "Tifiamo Napoli da tutto il mondo. Cerchiamo di portare Napoli, nel nostro piccolo, nel mondo. E quando possiamo torniamo a casa; e lo Stadio Diego Armando Maradona è la nostra casa. Dopo la partita di Milano, la prestazione maestosa, la sconfitta cocente, sentiamo più che mai quell’irrefrenabile desiderio che ci accompagna sempre: spingere la squadra verso il successo. Ma martedì non giochiamo per un successo; giochiamo per la storia. E vogliamo scendere in campo con tutte le nostre forze; l’abbiamo sempre fatto, ma ora vogliamo farlo di più. Da tutto il mondo abbiamo cercato di esserci. Abbiamo sentito l’appello di Spalletti; quello di far sentire forte la nostra voce. Un appello che è stato un brivido nel brivido; ...

