Twitter non c’è più, Elon Musk punta su X Corp (Di venerdì 14 aprile 2023) Rimane il brand della piattaforma di microblogging ma l’azienda Twitter è stata cancellata e ora ha un nuovo nome e una nuova sede. Nei piani futuri di Elon Musk ci sono la “super app” e nuovi accordi commerciali Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Rimane il brand della piattaforma di microblogging ma l’aziendaè stata cancellata e ora ha un nuovo nome e una nuova sede. Nei piani futuri dici sono la “super app” e nuovi accordi commerciali

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : Il 14 aprile 1980, esattamente 43 anni fa moriva Gianni Rodari, il più grande scrittore di favole e filastrocche de… - capuanogio : Comunque sarebbe cosa buona che in una zona mista o in sala stampa ci andassero solo giornalisti. Non tifosi… - borghi_claudio : PD NON VOTA TESTO LEGGE COMMISSIONE D'INCHIESTA COVID. Dove ho già visto questo atteggiamento? Ah sì, nella relazi… - maxluzzi : RT @Juve_100x100: Ma @pisto_gol non ti vergogni di scrivere delle simili cose? Certe parole si pagano. Spero che queste tue frasi arrivino… - Davide70405052 : RT @enricofromitaly: ?? ?????? MMA “femminile” dove un uomo biologico (ma trans) frattura il cranio di una donna. Un tempo questa l’avrebbero c… -