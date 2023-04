Twitter, come funzionerà il piano di Elon Musk da 8 dollari in vigore a partire dal 15 aprile (Di venerdì 14 aprile 2023) Se paghi avrai più libertà d’espressione. È questa la filosofia alla base della decisione annunciata diversi giorni fa dal proprietario di Twitter, Elon Musk. Da domani, sabato 15 aprile, infatti, chi non pagherà gli 8 dollari al mese, 11 se il suddetto pagamento avviene attraverso iOS e Android, vedrà ridotta la visibilità dei propri post. La categoria degli “esclusi”, ha spiegato il Twitter Complaint Hotline Operator, come si definisce il patron di Tesla nella sua biografia sul social network, non potrà più rientrare nell’algoritmo “for you”, che permette di farsi leggere da persone che non sono follower. Per farlo, sarà necessario pagare per avere la (famosa) spunta blu, ovvero quella che certifica l’autenticità dell’account. «Questo è il solo modo realistico di ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Se paghi avrai più libertà d’espressione. È questa la filosofia alla base della decisione annunciata diversi giorni fa dal proprietario di. Da domani, sabato 15, infatti, chi non pagherà gli 8al mese, 11 se il suddetto pagamento avviene attraverso iOS e Android, vedrà ridotta la visibilità dei propri post. La categoria degli “esclusi”, ha spiegato ilComplaint Hotline Operator,si definisce il patron di Tesla nella sua biografia sul social network, non potrà più rientrare nell’algoritmo “for you”, che permette di farsi leggere da persone che non sono follower. Per farlo, sarà necessario pagare per avere la (famosa) spunta blu, ovvero quella che certifica l’autenticità dell’account. «Questo è il solo modo realistico di ...

