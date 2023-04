''Tutto questo mi è costato tantissimo. Lo racconterò ai miei figli'' (Di venerdì 14 aprile 2023) Alex Schwazer racconta le pieghe personali del caso giudiziario che lo ha riguardato: dalla squalifica per doping alla confessione, fino alla richiesta ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 14 aprile 2023) Alex Schwazer racconta le pieghe personali del caso giudiziario che lo ha riguardato: dalla squalifica per doping alla confessione, fino alla richiesta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: l'articolo 4 è diventato l'equivalente giuridico di quei robot da cucina che fanno tutto. I… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - putino : “L'Impero del Male è rinato in Oriente. I barbari russi minacciano non solo l'Ucraina. Minacciano tutta l'Europa e… - DanyRoss70 : RT @docgariff: La pressione che stanno sostenendo questi ragazzi è enorme. Obbligati a vincere ogni tre giorni, senza alcuna garanzia che l… - il__chimico : @AleTav3r_ Dopo tutto questo tempo? -