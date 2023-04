Tutti i diffidati in Serie A (14-17 aprile): chi rischia la squalifica nel weekend. Spiccano Kim, Cuadrado e Tomori (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono precisamente 40 i giocatori diffidati che affronteranno il 30° turno della Serie A 2022-2023. Almeno uno per tutte le squadre, con diverse formazioni che avranno anche 4 elementi a rischio di squalifica. Andiamo a conoscere nel dettaglio, squadra per squadra, quali saranno i giocatori in diffida in vista della giornata che si svilupperà tra oggi, venerdì 14 aprile e lunedì 17. ELENCO diffidati 30°turno Serie A 2023 ATALANTA – diffidati: Zappacosta BOLOGNA – diffidati: Ferguson CREMONESE- diffidati: Okereke EMPOLI – diffidati: Fazzini, Satriano FIORENTINA – diffidati: Bonaventura, Ikone INTER – diffidati: Acerbi, Dumfries JUVENTUS – diffidati: ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Sono precisamente 40 i giocatoriche affronteranno il 30° turno dellaA 2022-2023. Almeno uno per tutte le squadre, con diverse formazioni che avranno anche 4 elementi a rischio di. Andiamo a conoscere nel dettaglio, squadra per squadra, quali saranno i giocatori in diffida in vista della giornata che si svilupperà tra oggi, venerdì 14e lunedì 17. ELENCO30°turnoA 2023 ATALANTA –: Zappacosta BOLOGNA –: Ferguson CREMONESE-: Okereke EMPOLI –: Fazzini, Satriano FIORENTINA –: Bonaventura, Ikone INTER –: Acerbi, Dumfries JUVENTUS –: ...

