Tutte le strade portano a Roma | perché si dice così? L’origine del proverbio

"Tutte le strade portano a Roma", quante volte avete pronunciato questa frase o avete sentito qualcuno dirla? Si tratta di un proverbio molto conosciuto in tutta Italia e utilizzato soprattutto al Centro. Scopriamo insieme il vero significato, le curiosità e L'origine dell'espressione. LEGGI ANCHE:–Roma sarà sommersa dall'acqua, l'immagine che fa rabbrividire Tutte le strade portano a Roma: origine, significato e curiosità "Tutte le strade portano a Roma" è uno dei proverbi più famosi della cultura Romana. La frase significa che che qualunque decisione prendiamo, questa ci porterà comunque alla stessa ...

