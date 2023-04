Tutte le partite connesse alle elezioni in Turchia (Di venerdì 14 aprile 2023) Non c’è solo la primizia, da vent’anni a questa parte, di un’elezione niente affatto scontata in una Turchia caratterizzata, mai come oggi, dal suo ruolo ibrido, tra Nato e Russia: ma sul Bosforo questa volta potrebbe giocarsi una partita totalmente diversa rispetto al passato per via dei dossier interconnessi. Da un lato è nel novero delle possibilità un cambio di leadership in Turchia, visto che il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan non è certo di vincere; dall’altro appare evidente che tutto ciò che questa diversa elezione porta in grembo, avrà riverberi chirurgici sia in riferimento al fronte interno (terremoto, giacimenti nel Mar Nero) sia a quello esterno (Russia, Cina, Iran). Anche per questa ragione le attenzioni europee sulle elezioni del prossimo 14 maggio sono elevate al cubo. Manifesto erdoganiano La campagna ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 aprile 2023) Non c’è solo la primizia, da vent’anni a questa parte, di un’elezione niente affatto scontata in unacaratterizzata, mai come oggi, dal suo ruolo ibrido, tra Nato e Russia: ma sul Bosforo questa volta potrebbe giocarsi una partita totalmente diversa rispetto al passato per via dei dossier interconnessi. Da un lato è nel novero delle possibilità un cambio di leadership in, visto che il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan non è certo di vincere; dall’altro appare evidente che tutto ciò che questa diversa elezione porta in grembo, avrà riverberi chirurgici sia in riferimento al fronte interno (terremoto, giacimenti nel Mar Nero) sia a quello esterno (Russia, Cina, Iran). Anche per questa ragione le attenzioni europee sulledel prossimo 14 maggio sono elevate al cubo. Manifesto erdoganiano La campagna ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ?? “Le partite sono tutte decisive, la Poule Scudetto non dà margine di errore e noi stiamo pensando partita dopo pa… - parallelecinico : Una notizia che interesserà molte persone: NBA ha attivato un'offerta speciale per poter vedere tutte le partite de… - marifcinter : #Inzaghi: 'L'Inter andrà in Champions League? Per me assolutamente sì, questa è la mia convinzione. Abbiamo fatto p… - lucasalvigni : @vittorioskhelia @__schism__ @GenCar5 @DiegoDeLucaTwit centrano le assenze di berardi contro TUTTE sta parlando di… - Dibbello : @triglione72 Al netto del giudizio sulla partita e sulla gestione complessiva delle partite, sinceramente da tifoso… -