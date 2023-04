Tutte le opportunità economiche tra Italia e India. Il ministro Goyal a Roma (Di venerdì 14 aprile 2023) “L’India offre un’oasi di opportunità con 1,4 miliardi di persone che mirano a migliorare la loro qualità della vita”. Con queste parole il ministro del Commercio e dell’Industria Indiano Piyush Goyal ha accolto personalità Italiane della politica, dell’industria e della società civile durante un ricevimento in suo onore ospitato dall’Ambasciata dell’India a Roma, mercoledì. Il governo Italiano era rappresentato dal vice ministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e Giulio Terzi di Sant’Agata, il presidente della Commissione Affari Europei del Senato e il presidente del Gruppo di Amicizia Parlamentare India-Italia. Presenti anche i ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 aprile 2023) “L’offre un’oasi dicon 1,4 miliardi di persone che mirano a migliorare la loro qualità della vita”. Con queste parole ildel Commercio e dell’Industriano Piyushha accolto personalitàne della politica, dell’industria e della società civile durante un ricevimento in suo onore ospitato dall’Ambasciata dell’, mercoledì. Il governono era rappresentato dal vicedegli Affari Esteri Edmondo Cirielli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e Giulio Terzi di Sant’Agata, il presidente della Commissione Affari Europei del Senato e il presidente del Gruppo di Amicizia Parlamentare. Presenti anche i ...

