Turista tedesco si suicida lanciandosi in mare da una nave di crociera

(Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Il corpo di undi 18 anni è stato recuperato inal largo della costa di Civitavecchia dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Il giovane si sarebbetoinda unada: poco dopo la partenza dal porto laziale, nel tardo pomeriggio di ieri, si è infatti spogliato e si è buttato giù da un ponte della costa toscana, dopo aver lasciato cellulare e documenti. L'allarme era stato dato da alcuni passeggeri che hanno visto il giovane cadere in. La mamma e la sorella che viaggiavano con lui avrebbero confermato che il giovane soffriva di depressione e aveva già tentato altre volte in passato il suicidio.

